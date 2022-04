Settimo Torinese, grande partecipazione per la fiaccolata dedicata alle celebrazioni del 25 aprile [VIDEO]

Grande partecipazione per la fiaccolata a Settimo Torinese in occasione delle celebrazioni del 25 aprile

Una grande partecipazione popolare per una delle tradizioni più amate, all'interno delle celebrazioni del 25 aprile. La fiaccolata della Liberazione ha di nuovo percorso le strade di Settimo Torinese, illuminando il buio e riportando una quota di normalità dopo gli anni di restrizioni legate al Covid.





Tra i presenti, anche la staffetta partigiana Ubaldo Ballarini. "Uomini d'Europa, vegliate per non cadere in tentazione - è stato detto al microfono, leggendo le parole di padre Davide Maria Turoldo, a 30 anni dalla sua scomparsa -. Il mito dell'uomo forte e il richiamo della violenza esercitano in ogni epoca un fascino malvagio e agghiacciante".



Sono stati eseguiti alcuni brani, durante la cerimonia alla presenza delle istituzioni e della sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, come l'inno nazionale e Bella Ciao.