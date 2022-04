Oggi e domani a Torino una "Escape Room" a tema Resistenza. A lanciare la novità, promossa in collaborazione con Vito Di Martino, la Fondazione Amendola: l’attrazione è aperta il 26 e 27 aprile, dalle 16 alle 19.

Nella Biblioteca di via Tollegno 52 a Torino i partecipanti saranno "bloccati" per un'ora e dovranno cercare di trovare la via d'uscita seguendo le tracce di un avvenimento storico, in questo caso la Resistenza. A esser loro d’aiuto saranno diversi indizi, nascosti in vari punti della stanza, sugli scaffali e in mezzo ai libri. Per vincere la partita i giocatori dovranno risolvere gli enigmi nel minor tempo possibile.