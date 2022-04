Autoarticolato sbatte contro un pilastro di cemento, chiusa l'autostrada Torino-Aosta

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, brutto incidente sull'autostrada Torino-Aosta all’altezza della galleria di pietra grossa tra Scarmagno e San Giorgio, in direzione Torino.

Verso le 14.30 un grosso autoarticolato ha urtato i pilastri di cemento della galleria e si è chiuso a “portafoglio”, iniziando a perdere carburante e materiale vario. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il guidatore, rimasto solo lievemente ferito, mentre nessun altro mezzo è stato coinvolto.

A seguito di quanto accaduto, però, è stata disposta la chiusura dell'autostrada con uscita obbligatoria a Scarmagno. Sul posto intervenuti soccorsi e i Vigili del fuoco.