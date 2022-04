Processo alla 'setta delle bestie' subito rinviato alla fine di giugno

Udienza preliminare questa mattina al Tribunale di Torino per il processo sulla 'setta delle bestie', che vede come imputati 28 persone tra cui Gianni Guidi, 77enne, laurea in farmacia, soprannominato 'il dottore', ma anche 're bis' o 'pontefice', ritenuto il capo di un'associazione che per 30 anni ha operato in Piemonte e in Lombardia e che aveva la base nei boschi di Cerano, nel Novarese.

Secondo i pm Laura Ruffino, Paola Stupino e Silvia Baglivo si trattava di un'associazione a delinquere che dal 1990 in poi aveva messo in atto "adescamento, sottomissione, indottrinamento, sottoposizione a sfruttamento lavorativo e sessuale, tanto da integrare una vera e propria riduzione in schiavitù delle vittime". Nella 'setta', sempre secondo l'accusa, sarebbero state commesse violenze sessuali anche di gruppo, per sottomettere le vittime, alcune minorenni. Per la difesa invece si tratta di una "comunità" di ispirazione new-age e hippy e non ci sarebbero state violenze o abusi.

L'udienza è stata rinviata al prossimo 29 di giugno.