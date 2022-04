Al Salto2022, venticinque musei e archivi d’impresa ospiti del Caffè Letterario

Museimpresa - l’Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa – partecipa alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio 2022, come partner del Caffè Letterario insieme a Lavazza, nel padiglione Oval.

Venticinque musei e archivi d’impresa associati a Museimpresa compongono un palinsesto ricco di interviste con ospiti, talk ed eventi dedicati alla cultura d’impresa e al valore del patrimonio storico delle aziende italiane: dall'Accademia del caffè espresso La Marzocco allo Spazio Strega.

Tra i tanti appuntamenti in programma nel Caffè Letterario: un incontro dedicato alle grandi aziende famigliari, custodi di antichi saperi e tradizioni, con Amelia Cuomo, Jacopo Poli, Emanuele Sacerdote e Francesco Vena; un viaggio nella memoria imprenditoriale del paese con Antonio Calabrò, Andrea Zaghi e Marco Amato; un dialogo sulle grandi imprenditrici italiane che hanno trasformato la storia sociale e cultura italiana con Pina Amarelli, Alice Basso, Rosanna Purchia, Stefania Ricci, Alessandra Vesco, e poi ancora un panel su come grandi designer e grandi artisti hanno cambiato il volto e l’immagine delle aziende italiane con Florian Seidl, Claudia di Battista e Gaetano Maria di Tondo; un incontro dedicato a scoprire come è cambiata la comunicazione d’impresa in questi ultimi decenni insieme a Daniele Brignone, Paolo Cavallo, Alessandra Gambino e Riccardo Sassoli; e poi un racconto e un’esperienza sensoriale su uno dei simboli del nostro paese, la colazione, con le storie di Marco Bolasco, Marcello Arcangeli e Petunia Ollister.

Per info e programma completo: www.salonelibro.it/programma.html