Antiqua, a Settimo Torinese una serata di magia grazie alle musiche di Vivaldi

Una serata con gli occhi sgranati e le orecchie in estasi: è stata quella trascorsa sabato a Settimo Torinese, presso la chiesa di San Vincenzo, dove ha fatto tappa uno degli eventi compresi nel programma di "Antiqua" 2022.



In particolare, a cura dell'Accademia del ricercare, l'appuntamento è stato dedicato alle musiche di Vivaldi "Per tutte le stagioni". Pubblico entusiasta e appuntamento rilanciato al prossimo 7 maggio, sempre presso la chiesa settimese, con un concerto dedicato a "Le Guerre".



"Settimo sta diventando un luogo sempre più importante per i nostri concerti - dice Claudia Ferrero, presidente della Accademia del Ricercare - e da qui arriveremo in molti altri concerti, fino a Casalborgone e Romano Canavese. Il 17 dicembre chiuderemo qui la nostra stagione, ma ci saranno appuntamenti anche in Liguria, a Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, a luglio e ad agosto".