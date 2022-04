Andiamo a parlare di una tecnica che si chiama rinoplastica a ultrasuoni che si rivolge tutte quelle persone che vogliono modificare una delle parti più importanti del nostro corpo, cioè ci riferiamo al naso il quale ha la capacità di condizionare nel nel bene quella che è la nostra percezione relativamente all'armonia del nostro viso.

Si tratta quindi di un argomento molto delicato e abbastanza complesso che non può essere trattato con superficialità: quindi una persona nel momento in cui decide di sottoporsi a questo intervento dovrà pensarci bene e andare a parlare con lo specialista prima che il tutto avvenga perché dovrà ricevere una visita specialistica alla fine della quale si deciderà come muoversi.

Per quanto riguarda la rinoplastica ultrasonica è legata alla tecnica chirurgica dobbiamo dire innanzitutto che vale più la tecnologia moderna innovativa e nuova e cioè ci riferiamo alla piezosurgery come peculiarità principale quella di riuscire a modellare le ossa del naso, usando le oscillazioni ultrasoniche.

Stiamo parlando con questa operazione di un nuovo modo di affrontare le modifiche chirurgiche del naso e tutto ciò è possibile grazie all'uso di strumenti moderni e all'avanguardia e che avranno come scopo quello di riuscire a far sì che il paziente arrivi a risultato migliore possibile e cioè raggiungere una morfologia nasale che dovrà essere assolutamente al plurale.

Il chirurgo quando affronterà questo tipo di operazione non userà più degli strumenti obsoleti e inutili che si usavano in passato come scalpello e martello ma si farà aiutare da un manipolo.

Esistono diversi tipi di interventi di rinoplastica, come scegliere

A scegliere sarà in realtà il paziente insieme ai suggerimenti del chirurgo che verranno dati proprio in base alla fattibilità del tipo di intervento. Dovranno essere studiate in maniera preliminare le condizioni e soprattutto fare un’attenta analisi delle aspettative della persona che vuole modificare l’aspetto del suo naso.

Siccome il naso ha una funzione, ovvero convoglia l’ossigeno all’interno del corpo, non si può intervenire sul naso senza considerare anche il suo stato di funzionamento. Per questo si può parlare di rinoplastica solo quando si coinvolge l’aspetto visivo e si vogliono andare ad eliminare i difetti estetici del naso, ma si dovrà parlare di settoplastica se si coinvolgono le strutture del naso stesso che servono a farlo funzionare ed operare al meglio.

Se si vanno a toccare sia le strutture del naso che il suo aspetto allora si parlerà di rinosettoplastica. Si tratta di terminologie che vengono adoperate per comprendere quali sia la vera finalità dell’intervento ma per quanto riguarda le tecniche che devono essere scelte il discorso cambia così come anche i costi che devono essere sostenuti. Si può fare anche una operazione di rinoplastica piccola che riguarda solo la punta del naso e a quel punto la cifra da sostenere per l’intervento sarà molto più bassa rispetto a un intervento completo.

Certo negli ultimi anni l’utilizzo degli ultrasuoni per ottenere le finalità desiderate è stato allargato e si può chiedere un consulto in tal senso se siamo attratti da questo genere di operazioni.