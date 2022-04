Finanziamento associazioni pro vita, Cgil e Uil Piemonte: "Così non si applica correttamente la legge 194"

"E’ stato approvato l’emendamento dell’assessore Marrone in Regione Piemonte in merito al finanziamento, con denaro pubblico, delle Associazioni Pro Vita. Come già comunicato nelle settimane scorse, la Cgil Piemonte e il Coordinamento Pari Opportunità e Diritti Uil Piemonte ritengono tale decisione lesiva della corretta applicazione della Legge 194, che garantisce la libertà di scelta della Donna", fanno notare i due sindacati in una nota congiunta.

"Sul corpo delle donne e la propria autodeterminazione persiste, da parte di alcuni, un attacco inaccettabile. Nelle prossime settimane, in tutte le province piemontesi, la Cgil Piemonte e il Coordinamento Pari Opportunità e Diritti Uil Piemonte si attiveranno coinvolgendo le reti delle donne, dell’associazionismo, ecc. per organizzare iniziative mirate ad informare e contrastare la propaganda portata avanti da una classe politica che, invece di preoccuparsi del declino industriale ed occupazionale, di confermare i precari in sanità e dare dignità a tutte le donne, assume simili iniziative".