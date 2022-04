Il ‘pellegrino della salute’ Filippo Arcelloni fa tappa ad Ivrea nella sua “Via Francigena on foot”

E' arrivato a Ivrea il "pellegrino della salute", l'attore e regista Filippo Arcelloni partito lo scorso 22 aprile dal Gran San Bernardo in un percorso di 1000 chilometri che lo porterà a Roma il prossimo 31 maggio. L'iniziativa è in collaborazione con la LILT, la Lega Italiana per la Lotta al Tumore ed è all'insegna della prevenzione.

Filippo Arcelloni è stato accolto nel pomeriggio nella Sala Dorata del Palazzo municipale in occasione del suo passaggio-tappa a Ivrea. Con il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, ad attenderlo Paolo Facchin, Presidente dell’Associazione “La Via Francigena di Sigerico” di Ivrea.

Sei le regjoni attraversate e quaranta le tappe toccate, come i giorni di viaggio che lo separano dalla meta. L’arrivo nella Capitale è previsto il 31 maggio, giorno in cui si celebra la giornata internazionale contro il fumo.

La percorrenza della “Via Francigena on foot” è stata scelta per la possibilità che questo cammino offre al confronto, alla comunanza d’intenti e alla sensibilizzazione a un corretto stile di vita.

L’occasione è il centenario LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), la cui Delegazione piacentina, di concerto con “Ostello del Teatro”, ha scelto di coniugare la performance escursionistico-teatrale all’importante messaggio di prevenzione, beneficio fisico e mentale che l’attività fisica porta con sé. Non solo: la quaranta giorni di viaggio del ‘pellegrino della salute’ sarà funzionale all’incontro e alla cooperazione con tutte le sedi LILT sul percorso, avvicinerà scuole e platee cittadine, offrirà il destro a conferenze-spettacolo e potrà essere seguita, tappa dopo tappa, direttamente sul web.

Le tappe di "Via Francigena on foot", che ha preso il via lo scorso 22 aprile, possono essere seguite “passo passo” su “Radio Francigena” e il sito web dedicato www.viafrancigenaonfoot.it.