Aggrediti da una mini gang, due commercianti di corso Giulio Cesare finiscono in ospedale

Due commercianti di corso Giulio Cesare sono finiti all'ospedale dopo la lite avvenuta nella serata di ieri, martedì 26 aprile, con un cittadino nordafricano, cui si è aggiunta una mini gang, che era nelle vicinanze del negozio.

Il titolare del minimarket ha dichiarato di essere stato derubato nel corso della lite e intende presentare denuncia per l'accaduto, anche se gli agenti della Polizia intervenuti poco dopo non hanno saputo chiarire con certezze il ruolo che hanno avuto i ragazzini. Il commerciante, originario del Bangladesh, ha denunciato di essersi visto sottrarre 200 euro, oltre ad aver riportato ferite al braccio e alla gamba, con conseguenze e ferite anche per il figlio: entrambi sono finiti al San Giovanni Bosco in codice verde.

La Polizia punta sulle immagini delle telecamere di zona per fare chiarezza sull'aggressione, mentre stamattina il minimarket ha regolarmente aperto. E nella zona torna la paura, dopo la maxi rossa avvenuta nei pressi di Ponte Mosca una ventina di giorni fa.