Tragedia a Verolengo: investito da un'auto, ciclista muore sul colpo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile, a Verolengo: un ciclista di 65 anni, Franco Pomati, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 31.

L'uomo stava pedalando dalla frazione Borgo Revel verso il centro del paese quando, per cause in fase di accertamento, è stato urtato da una Mercedes Classe A condotta da un 79enne, anche lui di Verolengo: il ciclista è caduto a terra ed è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi. La dinamica del drammatico sinistro è ora al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Chivasso.