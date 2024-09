La grande danza internazionale prende casa a pochi passi da Torino: nasce la Alen Bottaini Academy

La grande danza internazionale sceglie Torino e costruisce la sua nuova casa a pochi chilometri dalla metropoli. Mancano infatti pochi giorni, a Chieri, all'avvio delle attività della nuova Alen Bottaini Academy.



Si tratta della nuova avventura intrapresa dalla prestigiosa Bavaria Ballet Academy di Monaco di Baviera, guidata dal maestro Alen Bottaini, étoile internazionale di danza classica. Al suo fianco, la moglie: la maestra Leonor de Tàvora, prima ballerina internazionale.

Un "trasloco" che segna l'inizio di un nuovo capitolo nel mondo della danza classica italiana e mondiale.

Una nuova avventura a Chieri

Situata a Chieri, la nuova sede dell'Accademia punta a rappresentare un ambiente stimolante e moderno dove gli allievi possono coltivare la loro passione per la danza classica. L'obiettivo primario dell'Accademia è fornire agli studenti le competenze necessarie per intraprendere una carriera professionale nel campo della danza classica. Il programma di studio completo, della durata di 8 anni, prepara gli studenti per l'ingresso nelle compagnie di danza di tutto il mondo.

L'accesso all'Accademia avviene attraverso audizioni rigorose, durante le quali vengono valutate le capacità tecniche e fisiche degli aspiranti ballerini. Gli allievi accettati vengono seguiti da un team di insegnanti internazionali altamente qualificati, che si dedicano al loro miglioramento tecnico e artistico.

Il programma accademico prevede sei giorni di studio alla settimana, con due gruppi di allievi divisi per età e livello. Le giornate sono scandite da circa 5/6 ore di lezioni, con pause, che includono non solo la pratica della danza classica, ma anche lezioni di repertorio, danza di carattere, passo a due e contemporaneo. Inoltre, sono previste lezioni di anatomia e tecnica di scrittura della danza, per garantire una formazione completa e approfondita.

Un'anima green

L'Accademia avrà anche un'anima green: svolgerà la sua attività utilizzando energia elettrica prodotta da pannelli solari, riscaldamento da pompe di calore, impianto e produzione acqua tutto con i sistemi piu’ moderni a basso consumo. Le sale sono illuminate con luci a led, garantendo un impatto ambientale ridotto e un ambiente confortevole per gli studenti.

Parallelamente all'Accademia, sarà aperta una scuola di danza classica aperta alla comunità locale, offrendo agli appassionati di tutte le età la possibilità di praticare la danza classica con insegnanti professionisti.

L’inaugurazione è fissata per il 14 settembre, in coincidenza con l’apertura dell’anno accademico. Saranno presenti rappresentanti della Regione Piemonte e sindaci dei Comuni vicini.