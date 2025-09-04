Abbandono di rifiuti edili e pericolosi durante la notte: prato sotto sequestro

Un cumulo così grande sacchi, macerie e rifiuti pericolosi non l’avevano mai visto prima a Luserna San Giovanni. Ieri – mercoledì 3 settembre – gli agenti della Polizia locale hanno scoperto un ammasso di materiale probabilmente proveniente da un cantiere edile, abbandonato in un prato in strada vecchia di San Giovanni, poco dopo il punto in cui la via incontra la strada provinciale 161.

“È tutto materiale pericoloso ed edile che molto probabilmente arriva da un cantiere, un deposito di queste dimensioni non l’avevamo mai visto prima in paese” spiega il comandante della Polizia locale Massimo Chiarbonello. I rifiuti sono stati abbandonati nella notte: “I residenti in zona hanno sentito i rumori ma la vegetazione gli ha impedito di vedere la scena” aggiunge.

La Polizia locale ha già analizzato il materiale per cercare nomi o indirizzi in grado di risalire ai responsabili: “Non trovando indizi abbiamo fatto una denuncia contro ignoti e il terreno da oggi è sotto sequestro”.