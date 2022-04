Verifica assicurazione auto: cos'è e perché è importante

I proprietari di tutti i veicoli a motore che circolano sul suolo pubblico sono obbligati ad avere con sé il certificato di assicurazione auto e altri documenti tassativamente previsti dall’articolo 180 del Codice della Strada, come la patente di guida e la carta di circolazione. Pertanto, chi non ottempera alla suddetta disposizione sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa (che va da 42 euro fino a 173 euro).

Per di più, qualora il trasgressore, pur essendo sprovvisto di un legittimo motivo, si rifiuta di mostrare i succitati documenti alle forze dell’ordine o non si reca agli uffici competenti entro il termine previsto, sarà sottoposto ad un’ulteriore multa (da 430 euro a 1.731 euro). Oltretutto, l’articolo 193 del Codice della Strada ribadisce l’obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile prevedendo una sanzione in caso di violazione (da 866 euro a 3.464 euro), oltre al sequestro del veicolo.

Inoltre, è bene precisare che dal 2015 i conducenti non sono più obbligati ad esporre sul proprio cruscotto il tagliando cartaceo in quanto quest’ultimo è stato sostituito da quello digitale che può essere consultato in modo veloce e semplice sia dagli automobilisti sia dalle pubbliche autorità.

Non è un caso, infatti, che dal certificato di assicurazione si possano estrapolare diverse informazioni come i dati sensibili dell’assicurato, il numero di polizza, i dati della compagnia assicurativa, la scadenza della RC, la tipologia del veicolo e la sua targa.



Dove si può effettuare la verifica assicurazione auto?

Come si legge anche sull’approfondimento proposto da 6sicuro.it ( qui ), il controllo dell’assicurazione auto può essere eseguito comodamente online dal Portale dell’Automobilista, introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò permette a chiunque di visionare con estrema facilità la copertura assicurativa propria o altrui indicando il tipo di veicolo e la targa, purché il mezzo sia immatricolato in Italia.

Mentre, nel caso in cui l’immatricolazione sia stata compiuta in altri Paesi dell’Unione Europea, l’utente può rivolgersi alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, meglio nota con l’acronimo di CONSAP. A dispetto del precedente portale, la medesima prevede una registrazione, così da ottenere password ed username essenziali per il suindicato controllo.

Infine, come è stato precedentemente accennato, la suddetta verifica può essere svolta non solo dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia), ma anche tramite Telepass, Autovelox e telecamere per la ZTL.

Perché è importante verificare l’assicurazione auto?

Oltre a quanto detto sino ad ora è giusto evidenziare l’importanza del controllo assicurazione auto per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, in caso di smarrimento della polizza cartacea il proprietario del veicolo può verificare la scadenza della propria RC, senza incorrere né nel rischio di pagare sanzioni amministrative né in ritardi. Oltretutto, a seguito di un sinistro stradale, la vittima può autonomamente verificare se il trasgressore del Codice della Strada sia munito di una polizza idonea a risarcire tutti i danni materiali, fisici e morali cagionati.

In conseguenza di ciò, infatti, tale assicurazione è diventata obbligatoria anche in Italia dagli anni 70 grazie all’entrata in vigore della Legge del 24 dicembre 1969 n. 990 garantendo a chiunque subisca un danno ingiusto di ricevere un congruo risarcimento danni.

Da ultimo, e non per minore importanza, chi crede di essere stato coinvolto in una truffa può effettuare la dovuta verifica scegliendo i portali sopra menzionati che meglio soddisfino le sue necessità.