Zerocalcare sbarca a Torino anche in versione “Star Wars” con spada laser: l'omaggio street art al Parco Dora

Tra le decine di murales che ornano i muri di Parco Dora, ce n'è uno che non passa inosservato perché omaggia una delle figure di riferimento della cultura pop contemporanea italiana e una delle saghe fantascientifiche più amate in assoluto: stiamo parlando di Zerocalcare e Star Wars.

Zerocalcare versione Star Wars

Il fumettista, recente protagonista al Salone del Libro di Torino, è stato infatti raffigurato nei panni di uno “Jedi” con tanto di spada laser verde. L'opera, senza firme evidenti, è un omaggio alla serie tv scritta e diretta da Zerocalcare stesso “Strappare lungo i bordi”, disponibile su Netflix.

La citazione di “Strappare lungo i bordi”

Durante uno degli episodi della serie, infatti, il protagonista in versione Jedi “duella” con l'amico “Secco” in versione “Sith”. Come confermato in diverse interviste e come ricordato da diversi siti specializzati, Zerocalcare è un grande appassionato di Guerre Stellari.