Chi vincerà l'Eurovision 2022? Le previsioni e tutto ciò che c'è da sapere sul Song Contest più atteso d'Europa

Mancano meno di quindici giorni all'inizio del contest canoro più atteso e importante d'Europa. L'Eurovision scalda i motori e mentre la città di Torino si prepara per accogliere visitatori, artisti e staff, i bookmaker continuano ad aggiornare le loro classifiche.

Chi vincerà l'Eurovision 2022?

I dati raccolti dai siti di scommesse sono pubblicati sulla piattaforma Eurovisionworld, a dominare la classifica da più di un mese sono gli ucraini Kalush Orchestra con "Stefania". Seguono subito però Mahmood & Blanco con "Brividi", mentre al terzo posto del podio c'è la trentenne svedese Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer ". In coda troviamo l'inglese Sam Ryder con "Space Man" e infine dalla Spagna Chanel con "SloMo". Al fondo della classifica troviamo la cantante macedone Andrea con "Circles".

Tutti gli artisti in gara

Sono quaranta in tutto i Paesi e gli altrettanti artisti in gara per l'Eurovision (esclusa la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina) e che si esibiranno per tre giorni, dal 10 al 12 maggio, al Pala Alpitour sotto la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. In tutto tra questi in gara ci sono quattro artisti ben noti al pubblico italiano: oltre a Mahmood e Blanco, gareggerà per San Marino, Achille Lauro con "Stripper" e la malterse Emma Muscat, con "I Am What I Am".

I primi due giorni saranno di semi-finali: il 10 maggio saliranno sul palco Albania, Lettonia, Svizzera, Slovenia, Bulgaria e Moldavia, Ucraina, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Portogallo, Danimarca, Armenia, Austria, Croazia, Islanda e Grecia; l'11 maggio toccherà invece a Australia, Georgia, Cipro, Israele, Malta, Serbia, Finlandia, Azerbaijan, San Marino, Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Estonia e Irlanda. Dalle due classifiche risulteranno 10 paesi che si contenderanno il titolo di vincitore dell'Eurovision 2022 il 12 maggio insieme ai Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, quei Paesi che nel 1965 hanno sostenuto l'EBU (European Broadcasting Union) e che oggi hanno diritto di andare direttamente in finale.

Gli artisti per ordine alfabetico sono: Albania: Ronela Hajati con Sekret; Armenia: Rosa Linn con Snap; Australia: Sheldon Riley con Not The Same; Austria: Lum!x ft Pia Maria con Halo; Azerbaijan: Nadir Rustamli con Fade To Black; Belgio: Jérémie Makiese con Miss You; Bulgaria: Intelligent Music Project con Intention; Croazia: Mia Dimšić con Guilty Pleasure; Cipro: Andromache con Ela; Repubblica Ceca: We Are Domi con Lights Off; Danimarca: REDDI con The Show; Estonia: Stefan con Hope; Finlandia: The Rasmus con Jezebel; Francia: Alvan & Ahez con Fulenn; Georgia: Circus Mircus con Lock Me In; Germania: Malik Harris con Rockstars; Grecia: Amanda Tenfjord con Die Together; Islanda: Sigga, Beta, Elìn con Með Hækkandi Sól; Irlanda: Brooke con That’s Rich; Israele: Michael Ben-David con I.M; Italia: https://www.ticketmaster.it/artist/mahmood-biglietti/1012811?utm_source=escarticle_mahmoodtext&utm_medium=blog&utm_campaign=esc_blogMahmood & Blanco con Brividi; Lettonia: Citi Zēni con Eat Your Salad; Lituania: Monika Liu con Sentimental; Malta: Emma Muscat con I Am What I Am; Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con Trenulețul; Montenegro: Vladana con Breathe; Olanda: S10 con De Diepte; Macedonia del Nord: Andrea con Circles; Norvegia: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana; Polonia: Ochman con River; Portogallo: Maro con Saudade Saudade; Romania: WRS con Llámame; San Marino: Achille Lauro con Stripper; Serbia: Konstrakta con In Corpore Sano; Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con Disko; Spagna: Chanel con SloMo; Svezia: Cornelia Jakobs con Hold Me Closer; Svizzera: Marius Bear con Boys Do Cry; Ucraina: Kalush Orchestra con Stefania; Regno Unito: Sam Ryder con Space Man.

Le prove inizieranno già il 30 aprile, ma per vedere gli artisti in diretta, l'appuntamento è con la prima semi finale alle ore 21 del 10 maggio.

Partito il FantaEurovision

I nostalgici del FantaSanremo potranno scatenarsi con un nuovo gioco fan made. Dagli stessi creatori infatti è nato il FantaEurovision. Consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara con un team di cinque artisti e un capitano. Di nuovo a disposizione di ogni giocatore 100 saBaudi per acquistare cinque degli artisti in gara. Il regolamento prende una piega internazionale con una versione in italiano o in inglese. Ma attenzione, è possibile iscrivere la squadra entro lunedì 9 maggio.

I vincitori italiani delle passate edizioni

Il contest musicale europeo giunge quest'anno alla sua 66esima edizione, ma oltre ai Maneskin che hanno trionfato l'anno scorso con "Zitti e buoni" a Rotterdam e hanno permesso il ritorno dell'Eurovision nello stivale, altri due artisti italiani hanno trionfato in passato: nel 1964, è stata Gigliola Cinquetti con "Non Ho L’Età" a Copenhagen, mentre el 1990, ha trionfato con "Insieme: 1992" Toto Cutugno a Zagabria.