La Regione taglia i fondi extra-Lea, Rosatelli: "Facciamo chiarezza"

Oggi l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino Jacopo Rosatelli ha voluto fare chiarezza sul tema: "Le prestazioni domiciliari in favore delle persone non autosufficienti sono regolate in modo uniforme in Piemonte da una DGR, la n. 3/2020. Il sostegno – che si traduce in risorse economiche trasferite alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie – prevede una componente sanitaria e una sociale. La componente sanitaria è commisurata alle esigenze di salute, non al reddito delle persone: riceve maggiori risorse chi ha problemi di salute più gravi. La componente sociale è invece riconosciuta sulla base dell’ISEE, dunque riceve prestazioni maggiori chi ha minori risorse proprie".

"La Città di Torino - ha spiegato Rosatelli - ha realizzato nel corso del tempo un modello di interventi socio-sanitari integrati a sostegno della non autosufficienza, tra l’altro in coerenza con una legge regionale che resta ampliamente inattuata. Il modello torinese, di cui la Città è orgogliosa, prevede semplicemente la pari responsabilità di ASL e servizio sociale nell’erogazione delle cure domiciliari. Esattamente come avviene per le persone ricoverate nelle RSA, dove il sistema sanitario copre il 50% della retta. Il disegno della Regione va in un’altra direzione, che noi contestiamo alla radice: ridurre la responsabilità della Sanità, da limitare agli interventi strettamente sanitari (OSS e infermieri), e lasciare il resto a carico di cittadini e servizi sociali. Chi non è autosufficiente è prima di tutto una persona ammalata: è necessario che il sistema sanitario, in un’ottica universalistica, si assuma le proprie responsabilità".