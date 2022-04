Auto si ribalta sull'autostrada per Aosta: mezzo semidistrutto ma nessuna conseguenza per i tre a bordo

Auto si ribalta sull'autostrada per Aosta: nessuna conseguenza per i tre a bordo

Forse per l'eccessiva velocità, forse per un attimo di distrazione del guidatore, fatto sta che una vettura si è ribaltata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, sull'autostrada A5 Torino-Aosta, tra San Giorgio e Volpiano, in direzione Torino.

Malgrado la spettacolarità dell'incidente, non ci sono stati feriti tra le tre persone che erano a bordo. Anzi, gli occupanti in qualche modo sono poi riusciti a rimettere dritto il mezzo, pur se notevolmente danneggiato.

Essendosi trattato di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, non ci sono state problematiche particolari per la circolazione.