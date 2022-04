"E...state in gioco": al via le iscrizioni ai centri estivi di Nichelino

Si avvicina l'estate ed allora a Nichelino, a partire dal 2 maggio, sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione (fino a esaurimento posti), reperibile sul sito www.comune.nichelino.to.it, a “E…state in gioco”: i Centri Estivi della Ludoteca comunale rivolti ai bambini dai 4 ai 9 anni e validi per il periodo compreso tra il 4 e il 29 luglio 2022.

Al via anche le iscrizioni ai nidi comunali

Sempre dal 2 maggio (fino al termine del mese) saranno aperte anche le iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023 ai nidi d’Infanzia comunali. La domanda, valida per gli inserimenti a partire da settembre, deve essere presentata attraverso la piattaforma online reperibile sul sito istituzionale www.comune.nichelino.to.it.

Open Day e visite guidate per le famiglie

Inoltre, al fine di consentire alle famiglie con bimbi da 0 a 36 mesi di conoscere gli ambienti e le esperienze che i piccoli vivranno nel servizio e nelle strutture proposte, è in programma “Ma… Questo nido cos’è”, un calendario con 12 date Open Day e visite guidate.

Le visite guidate si terranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 solo su prenotazione (da effettuare presso l’Ufficio Istruzione di Via del Pascolo, 13/a, tel. 0116819346; mail: nidi@comune.nichelino.to.it), nei seguenti giorni e presso le seguenti sedi:

2, 9, 16 maggio 2022 - Nido di Via Carducci,8

· 3, 10, 17 maggio 2022 - Nido di Via Puccini, 41

· 4, 11, 18 maggio 2022 – Nido di Via XXV Aprile, 105 (ingresso lato Via Ponchielli)

· 5, 12, 19 maggio 2022 – Nido di Via Cacciatori, 21/2

Per ulteriori info: Ufficio Istruzione, Via del Pascolo, 13/a

Tel. 0116819346 email: nidi@comune.nichelino.to.it

nidi@comune.nichelino.to.it