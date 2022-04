Guerra in Ucraina, Venaria blindata per il Consiglio d'Europa: zona rossa e "No Fly zone" [VIDEO]

Ucraina, Venaria blindata per il Consiglio d'Europa: zona rossa e "No Fly zone"

Zona rossa e no Fly zone, ma anche cecchini sui tetti e un servizio di sicurezza in stile G8: sarà una Venaria blindata quella che il 20 maggio ospiterà i ministri degli Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa.

Appuntamento per chiusura della presidenza italiana

Le delegazioni si riuniranno alla Reggia di Venaria per la chiusura della presidenza italiana. Un'occasione per affrontare il tema della guerra in Ucraina e per questo motivo il livello di sicurezza, visto il livello dei partecipanti, sarà elevatissimo. Per garantire l'incolumità del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, del Ministro degli Affari Esteri dell’Irlanda, Simon Coveney (cui l’Italia trasferirà la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa) e degli altri colleghi, sarà indetta una No Fly Zone su tutto il perimetro sopra Venaria.

Zona rossa inaccessibile ai non addetti ai lavori

Ma non solo. Il comitato di sicurezza ha stabilito la necessità di creare una zona rossa, inaccessibile ai non addetti ai lavori, nei pressi della Reggia. Un provvedimento reso necessario a causa della paura di contestazioni contro la Nato e le autorità europee da parte di frange estremiste anarchiche. Essendo presenti funzionari di Governo di alto livello, probabile anche la presenza di tiratori scelti sui tetti."Si tratta di un tavolo importante, ospitato all'interno della Reggia, che porterà Venaria in tutti i media del mondo vista l'importanza dell'argomento" spiega il primo cittadino Fabio Giulivi. "Ci saranno disagi sul territorio legati alla viabilità e a una piccola zona rossa che verrà creata per motivi di sicurezza, ma si tratta di un'occasione troppo grande per la nostra città e vogliamo sfruttarla al meglio" conclude il sindaco.

Altri eventi si svolgeranno il giorno prima a Torino: "Siamo onorati di accogliere le delegazioni europee in un periodo tanto importante per le istituzioni comunitarie. La nostra città, grazie al suo patrimonio culturale, offrirà alle numerose delegazioni partecipanti l’eccellenza italiana” afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.