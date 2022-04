Sicurezza a Torino Nord, Fratelli d'Italia pronta a scendere in corteo per le strade

" I residenti di Torino nord sono stanchi di promesse di interventi che poi vengono puntualmente disattese dalle istituzioni. Noi siamo al loro fianco, per questo motivo Fratelli d’Italia darà vita venerdì 6 maggio a un corteo per le vie di Barriera di Milano e Aurora per chiedere Basta degrado, più sicurezza " - ad annunciarlo sono la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli , insieme ai capigruppo di Fdi in circoscrizione 6 e 7 Verangela Marino e Patrizia Alessi . " È incredibile come, dopo la firma nel 2019 del Protocollo per la sicurezza integrata da parte di Comune di Torino e Regione Piemonte, continuino a non arrivare risposte strutturali e concrete ai cittadini. La questione delle telecamere nelle periferie, di cui si è molto parlato, è solo uno dei punti del protocollo che al momento resta un pezzo di carta completamente disapplicato" .

"Se non fosse per i pattugliamenti disposti da Prefettura e Questura, che ringraziamo - proseguono da Fdi -, le periferie torinesi sarebbero diventate zona franca, ma non basta. Venerdì prossimo i cittadini di Torino nord saranno in piazza per svegliare qualcuno dal torpore e ribadire che Barriera di Milano e Aurora sono ancora parte della nostre città, non una terra di nessuno in mano alla criminalità di cui ignorare l'esistenza. L'appuntamento sarà alle ore 20 al Ponte Mosca per poi procedere verso nord e toccare tutti i punti simbolo del degrado".