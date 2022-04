Scalatore si frattura un piede: soccorso e portato in ospedale con l'elicottero

Si sta concludendo un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nell'Orrido di Foresto, comune di Bussoleno (To) per uno scalatore che ha riportato una sospetta frattura a un piede arrampicando su una via al Truc di San Martino.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi, il compagno lo ha calato alla base della parete, nell'Orrido, dove sono stati raggiunti da una squadra a terra del Soccorso Alpino che si trovava in zona per un'esercitazione. L'infortunato è stato stabilizzato e trasportato in un punto dove è stato possibile effettuare il recupero tramite verricello da parte del Servizio Regionale di Elisoccorso.