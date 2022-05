Paolo Belli in concerto al Cap 10100

Paolo Belli torna in concerto a Torino: l’appuntamento è per il 5 maggio alle 21 al CAP 10100. Paolo sarà affiancato da una Big Band di 16 elementi per presentare in anteprima alcuni brani tratti dal nuovo album “La musica che ci gira intorno” in uscita il 6 maggio.

Un 2022 già ricco di soddisfazioni per Paolo Belli che ha festeggiato 60 anni nel mese di marzo, la metà dei quali passati su un palco. Si è infatti appena concluso il tour teatrale della nuova piece scritta con Alberto Di Risio “Pur di Far Commedia”, che ha registrato grande successo di critica e pubblico, ricevendo standing ovation e applausi a scena aperta in ogni replica e che tornerà nei teatri nel mese di gennaio 2023. E’ inoltre in procinto di partire il tour estivo che lo vedrà impegnato nelle piazze di tutta Italia e che segnerà finalmente il tanto atteso ritorno alla normalità per la musica dal vivo.

La Paolo Belli Big Band in questa occasione sarà composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni, Nicola Bertoncin e Fabio Costanzo alla tromba, Marco Postacchini, Marco Guidolotti, Gabriele Costantini e Davide Di Gregorio al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica e Stefania Caracciolo ai cori.

Per info: https://www.cap10100.com/