"Il fatto non sussiste": al processo Urban Center tutti assolti i quattro imputati

È terminato con la assoluzione di tutti e quattro gli imputati, perché il fatto non sussiste, il processo per il caso Urban Center. La sentenza riguarda Guido Montanari, ex vice sindaco all'epoca dei fatti, Valentina Campara, attuale capo di gabinetto del sindaco Lo Russo, chiamata in causa come direttrice dell'Urban Center, la presidente Elena della Piana e Marco Demarie, funzionario della compagnia di San Paolo.

Secondo la procura nel 2019 si erano verificate irregolarità nella nomina di Campana. Il pubblico ministero Gianfranco Colace aveva chiesto otto mesi di reclusione per tutti contestando il reato di turbativa del procedimento di scelta del contraente. Gli avvocati difensori Mariagrazia Pellerino, Cosimo Palumbo e Alberto Mittone avevano insistito sulla non sussistenza del fatto e il tribunale ha dato loro ragione.

"Siamo sempre stati molto tranquilli. Ma quello che mi lascia perplesso è stato l'impiego di giudici, apparati inquirenti, intercettazioni, sequestri di telefonini e quant'altro per una cosa che oggettivamente non c'era: niente passaggi di denaro, nessuna persona che avrebbe dovuto fare il concorso, nulla di nulla. Mi chiedo quindi come sia possibile che si perdano soldi e tempo per una vicenda inesistente come la nostra". E' il commento di Guido Montanari dopo la sua assoluzione. "Da cittadino provo disagio".