Una delegazione di Nichelino in Germania per ricordare i caduti italiani nel campo di concentramento a Sachsenhausen

"Un viaggio per non dimenticare e per tramandare il ricordo di quanto è avvenuto alle nuove generazioni", ha spiegato il sindaco di Nichelino. "Abbiamo viaggiato non soltanto per restituire dignità alla memoria delle centinaia di connazionali uccisi dal nazifascismo, ma anche e soprattutto per proiettare e rinnovare il nostro impegno al futuro affinché l’esercizio della memoria non diventi un semplice meccanismo di ricordo, ma si trasformi in un presidio concreto e costante che si ponga ad argine nei confronti delle nuove forme di ingiustizia, violenza e intolleranza", ha aggiunto l'assessore Verzola, che ha ricordato la vicenda del nonno Sante, prigioniero politico deportato nel lager.

"Ora inizia un altro viaggio per ricostruire nel dettaglio quegli otto mesi da deportato, un'avventura che affronteremo con gli occhi lucidi, il cuore pulsante, la testa alta e lo sguardo fiero rivolto al futuro", ha concluso Verzola.