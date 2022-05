Grom rinnova il proprio legame con il gusto legandosi a Illy

Tra italiani e colazione sembra quindi esserci un amore che non ha confini. Proprio come quello di Grom per il puro gusto, l’alta qualità e i propri clienti: infatti, il noto marchio torinese, in occasione del rebranding dello storico negozio in via Garibaldi 11 a Torino e con il supporto di illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, ha deciso di offrire ulteriori momenti di pura meraviglia ai consumatori, introducendo una sfiziosa prima colazione tra i servizi. Una selezione di prodotti da forno come croissant, fagottini al cioccolato, bomboloni e muffin – anche farciti al momento con le creme spalmabili Grom – da accompagnare a un espresso o un cappuccino dell’unico blend illy 100% Arabica, tostatura Classico, dal retrogusto dolce con note delicate di caramello, fiori d’arancio e gelsomino. Per gli amanti di un gusto morbido e vellutato.