Camera: "Three works" di Marina Caneve nello showroom di piazza Carlina

CAMERA rinnova il rapporto con il territorio lanciando un nuovo progetto per la promozione della giovane fotografia italiana. “Futures” moves to piazza Carlina è un ciclo di mostre personali dedicato all’opera dei talenti selezionati, nel 2020, dall’istituzione torinese nell’ambito del programma europeo Futures Photography.

Le mostre verranno ospitate, da maggio ad ottobre negli showroom in piazza Carlina di Maradeiboschie VANN<wbr></wbr>I, per l’occasione partner e sostenitori del progetto di CAMERA curato da Giangavino Pazzola.

La prima mostra in programma, Three works, è quella dell’artista Marina Caneve (Belluno, 1988), che aprirà giovedì 5 maggio, in simultanea da Maradeiboschi e da VANNI, e rimarrà visitabile tutti i giorni sino a metà giugno.