A tavola con Flip&Friends per sostenere le persone in difficoltà in Val Pellice

La presa di coscienza di una situazione difficile che coinvolge persone che vivono nel territorio circostante ha portato, tre anni fa, alla nascita del progetto Flip&Friends. Una cena solidale preparata da cinque chef, Walter Eynard, Andrea Benazzo, Marco Lussiana, Adriano Mesa, Luciano Regaldo.

“L’iniziativa è nata da una chiacchierata con Michel Charbonnier, pastore di Torre Pellice, dove è venuto fuori che in Val Pellice ci sono tante persone in difficoltà – racconta Eynard –. Con degli amici, che fanno il mio mestiere, abbiamo pensato di dare il nostro contributo proponendo una cena.

Una cena che non si paga, ma che viene offerta in segno di gratitudine a chi sceglierà di sostenere con una donazione minima di 80 euro un progetto concreto di aiuto alle famiglie più fragili della nostra valle, attraverso i progetti della Chiesa valdese di Torre Pellice e delle altre realtà religiose della valle”. Un meccanismo “non facile da spiegare, ma ci stiamo provando. Il ricavato viene comunque gestito dalla Chiesa, non da noi. Ci sarà, come gli altri anni, anche un resoconto con nomi e cognomi di chi ha dato un contributo, un ringraziamento e una spiegazione di dove questi soldi vanno a finire. Deve esserci trasparenza assoluta, ci teniamo molto.”

Un aiuto importante arriva anche dai commercianti e dagli artigiani, che donano gratuitamente tutti gli ingredienti e i prodotti locali necessari per l’iniziativa, dimostrandosi concretamente attenti ai bisogni del territorio e alle vecchie e nuove situazioni di difficoltà.

Quest’anno la cena sarà mercoledì 21 maggio, alle 20, alla Locanda dell’Antica Lucerna a Luserna San Giovanni, in via Generale A. Diaz 54.

È possibile sostenere il progetto tramite bonifico, sul C/C Unicredit intestato a ‘Concistoro Valdese di Torre Pellice’ con causale ‘Flip and Friends 2025’ (Iban: IT46 W020 0831 0700 0000 1335 311), o direttamente la sera stessa. La prenotazione è indispensabile, per permettere agli chef di preparare il giusto numero di porzioni, a questo link o ai numeri 339 5642501 o 335 7114992.