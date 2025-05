Cala il sipario sull'Apolide Festival, annullata l'edizione del 2025: "Finisce qui il suo percorso"

Annullato per la prima volta in 22 anni, l'Apolide Festival. L'annuncio dell'organizzazione tramite social: "Apolide Festival finisce qui il suo percorso. Abbiamo esplorato ogni via per poterci ritrovare anche nel 2025, ma le sfide attuali ci impongono questa difficile decisione. Purtroppo, l’aumento dei costi e l’incertezza del mercato dei festival rendono impossibile realizzare l’evento come lo abbiamo sempre immaginato".

La storia del festival indipendente nasce con l'Alpette Rock Free Festival e di Apolide Festival. Dopo aver cambiato sede a Ivrea, aveva il progetto era proseguito fino all'edizione 2024. Il festival avrebbe dovuto tenersi a giugno con ospiti come i Casino Royale, M¥SS KETA ,Samuel Giorgio Poi: "Negli anni abbiamo visto il mondo della musica cambiare, il modo di partecipare ai festival stravolgersi, i gusti modificarsi… abbiamo cercato di essere sempre pronti, ricettivi e in ascolto. A volte abbiamo avuto ragione. A volte abbiamo sbagliato.

Apolide è per noi molto più di un festival: è la comunità che abbiamo costruito insieme, forte di un legame prezioso e speciale. Anche se ora dobbiamo fermarci, continueremo a lavorare dietro le quinte per trovare nuove formule e occasioni per ritrovarci e condividere ancora la magia del manifestarsi insieme.

IColoro che hanno acquistato i biglietti riceveranno il rimborso automaticamente tramite la piattaforma di acquisto prescelta.



Confermato l'Apolide Drops, l'8 giugno con i FASK al Pian dell’Azaria.