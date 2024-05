Due nuovi treni serali ad Alta Velocità tra Torino e Milano. Ed il biglietto per Caselle si paga "contacless"

Due nuovi treni serali ad Alta Velocità tra Torino e Milano. Un collegamento partirà da Porta Nuova alle 22 e arriverà a Milano Centrale alle 23, mentre un secondo treno effettuerà la tratta inversa, partendo da Milano alle 21.50 e arrivando all'ombra della Mole alle 22.50. Ad annunciarlo questa mattina Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, durante la presentazione della Summer Experience 2024.

"Davvero una notizia positiva, -commenta il sindaco Stefano Lo Russo, su Instagram - che rende ancora più vicina la nostra città a Milano, e permetterà a tante persone di percorre una tratta che aveva una grande necessità di nuove connessioni, soprattutto la sera".

Ed era stato proprio il primo cittadino a sollecitare sul tema il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, oltre ai vertici di Rfi e Trenitalia, in occasione dell'inaugurazione della tratta rinnovata per l'aeroporto di Caselle. Proprio una novità interesserà quest'ultima linea.

Nel corso dell’estate è prevista l’attivazione del sistema di pagamento “Tap&Tap” che permetterà di acquistare i biglietti regionali utilizzando la carta di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione, sulla linea Torino-Caselle.

Le due nuove corse serali si inseriscono nel programma dei 32 collegamenti ferroviari ad alta velocità sulla linea Torino - Roma, che partono dalla nostra città ogni giorno. "Torino sta crescendo e, in questo quadro, le connessioni veloci, sicure e frequenti sono cruciali" conclude il sindaco.

Conferme poi per gli Intercity dalla Liguria a Bardonecchia. Ogni sabato e domenica, infatti, il treno Intercity in partenza alle ore 6.56 da Genova Piazza Principe a Torino continuerà il proprio percorso nelle stazioni di Bussoleno, Sestriere e Bardonecchia con tappe intermedie a Novi Ligure, Alessandria, Asti. Ritorno in giornata da Bardonecchia con l’IC 519 delle ore 16.35.