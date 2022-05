Eurovision, da Khaby Lame a Cooker Girl, ecco i TikToker piemontesi che racconteranno il Festival ai loro follower

Per la sua 66esima edizione l 'Eurovision Song Contest ha scelto la piattaforma social TikTok come Official Entertainment Partner.

Ad oggi sono già quasi 400 milioni le visualizzazioni per l’hashtag ufficiale #Eurovision2022 e oltre 7 milioni le visualizzazioni complessive dei video pubblicati sul profilo di Eurovision (@eurovision) dedicati ai rehearsal dei primi Paesi in gara che si sono esibiti negli questi giorni.

Ma l'Eurovision sarà raccontato soprattutto dai profili social dei tik toker "padroni di casa", ovvero i creator della communty made in Piemonte.

Da Aurora Cavallo, alias @cooker.girl, giovanissima influencer della provincia di Cuneo che ha conquistato il mondo social con le sue ricette e le storie di cucina della sua regione. E poi come non citare, Khaby Lame (@khaby.lame), il chivassese diventato ormai celebre in tutto il mondo per i suoi video ironici. Ma anche Sandro Marenco (@sandromarenco), il prof di TikTok originario di Savona ma ora ad Alessandria, seguito da una classe virtuale di studenti a cui spiega le regole grammaticali dell'inglese. E proprio le scuole saranno protagoniste con i loro canali, come Scuola Holden (@troppoholden) e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (@unisg_official).

Spazio anche all'inclusione con i contenuti di Shinhai Ventura (@shinhaiventura), giovane torinese dalle origini italo-giapponese che condivide tradizioni, cultura e storia del Giappone, mettendo in risalto le differenze con la cultura italiana e Raissa Russi (@raissarussi) & Mohamed Ismail Bayed, conosciuto come Momo (@momobayed), lei italiana e lui musulmano, che su TikTok raccontano la loro quotidianità con contenuti autoironici e comici. Ludovica Sannazzaro porta gli utenti in un suggestivo viaggio nella vita in un castello medievale nella provincia di Alessandria grazie ai contenuti pubblicati sul suo profilo @thecastlediary; mentre Arianna Craviotto (@arianna_craviotto) fa ritornare bambini imitando film e cartoni animati.

E poi, non manca il talento musicale dei piemontesi: Fred De Palma, Shade, Beba, Emanuele Aloia, il produttore discografico Gabry Ponte e Pietro Morello (@pietro_morello), musicista poliedrico che con la sua bravura ha conquistato gli utenti.