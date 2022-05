MSC Technology apre sede hi-tech a Torino, previste 400 assunzioni entro il 2023

MSC Technology, divisione tecnologica del gruppo MSC nella parte movimentazioni merci, ha inaugurato oggi i tre piani della nuova sede di Torino alla presenza del CEO di Mediterranean Shipping Company Soren Toft e dell’AD di MSC Technology Italia Roberto Musumeci assieme al Prefetto di Torino Raffaele Ruberto, al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, all’Assessore Regionale al Bilancio e alle attività produttive Andrea Tronzano e alla presenza delle Istituzioni nazionali e locali.

Il centro hi-tech del gruppo MSC, società leader mondiale nel settore della logistica e dello shipping, occupa oggi tre piani del Palazzo del Lingotto e ospita già oltre 250 dipendenti di cui 70 appena assunti grazie a una campagna di recruiting che punta a portare a Torino almeno altri 400 nuovi collaboratori entro la fine del 2023. A questi si aggiungono 40 giovani che hanno intrapreso uno stage o un percorso di formazione per affiancare manager ed esperti e iniziare così la loro carriera nel mondo dell’IT e delle tecnologie all’avanguardia per la logistica e la sicurezza. La maggior parte dei ragazzi provengono dall’ITS Piemonte, la scuola biennale post diploma di alta specializzazione nonchè da Università e Enti di formazione a livello nazionale. Gli studenti sono stati selezionati per entrare a far parte delle due Academy organizzate da MSC Technology e focalizzate sulla Cyber Security e sullo sviluppo di software. Dopo un periodo di training intensivo i ragazzi avranno l’opportunità di trasformare la loro esperienza formativa in un vero e proprio lavoro nel centro tecnologico della compagnia.

I progetti di sviluppo di MSC Technology prevedono una forte collaborazione con il Politecnico di Torino e la Facoltà di Informatica oltre che con le scuole di secondo grado, ITS e gli enti formativi del territorio per attirare, trattenere e far crescere le professionalità e i giovani talenti che si formano a Torino e in Piemonte. MSC Technology è infatti ancora alla ricerca di nuove figure professionali per lo sviluppo di software, business intelligence, infrastruttura (reti e sistemi) e CRM che qui troveranno la loro “casa” in un contesto internazionale e particolarmente sfidante che prevede possibilità di crescita e opportunità di formazione di altissimo livello.

Inoltre, MSC Technology sarà la prima realtà del Gruppo MSC a promuovere l’integrazione di professionisti idonei a ricoprire i ruoli ricercati ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto “RE-UP: Solving the gap of skills mismatch through Re-Skilling and Up skilling path” promosso e realizzato da UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. Pienamente in linea con l’approccio della Compagnia orientato a considerare l’inclusione quale valore fondante e fattore competitivo per una realtà operativa a livello globale. Entro l’estate del 2022 è previsto l’inserimento dei primi profili; nel percorso di formazione, finalizzato all’assunzione, sono previsti percorsi di re-skilling e up-skilling.

Nel corso dell’inaugurazione degli uffici, operativi da ottobre 2020, gli ospiti hanno avuto modo di visitare i 3 piani in cui si sviluppa il centro e incontrare i team di MSC Technology già impegnati in importanti progetti di sviluppo di applicazioni software e programmi per garantire l’ottimizzazione della movimentazione delle merci, la gestione di tutta la catena logistica e fornire ai clienti e alle oltre 200 aziende del Gruppo servizi sempre più in linea con richieste di un mercato in forte evoluzione. Il centro di Torino è anche attivo nel settore della Cyber Security che oggi richiede importanti investimenti in strumenti e professionalità all’avanguardia per garantire la continuità e la sicurezza in mare e a terra.