Eurovision: flashmob della band novergese Subwoolfer domani in piazza Vittorio Veneto

Appuntamento con il flashmob dei "lupi novergesi" di Eurovision. I Subwoolfer, in gara per il Song Contest, incontreranno il pubblico domani sabato 7 maggio alle ore 16 in piazza Vittorio.

L'idea è far festa e ballare con quanti più Torinesi possibili.

"Giovani e meno giovani, tutti i partecipanti saranno più che benvenuti". Le persone non devono sapere ballare o conoscere la danza, impareranno sul momento, ma per coloro che vogliono prepararsi, ecco il video tutorial:

https://www.dropbox.com/s/<wbr></wbr>o3s9gvky5x6cyu5/dance_<wbr></wbr>tutorial.mp4?dl=0