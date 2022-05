La scienza per aiutare la politica a fare scelte più green: nasce il "modello Torino"

Tra gli obiettivi specifici dell’accordo, quindi, ci saranno: l’acquisizione dei dati per mappare costantemente il sistema energetico della città; la creazione di modelli, alimentati dai dati in grado di offrire una stima scientifica e quantitativa dei possibili impatti di scelte alternative; lo sviluppo di strumenti integrati e innovativi (database, piattaforme web interattive, decision theatre) a supporto del decisore e la creazione di un processo partecipativo e un dialogo diretto e costruttivo tra Amministrazione e popolazione attorno ai temi dell’energia e della sostenibilità.

In merito alla firma del Protocollo, così si è espresso Stefano Geuna, Rettore dell'Università: " La centralità strategica della transizione energetica è rimarcata dall’ormai pluridecennale emergenza ambientale, quindi dalle conseguenti linee di sviluppo continentale indicate dall’Unione Europea, ma anche dalla drammatica emergenza dell’invasione in Ucraina. Tanto la storia quanto la cronaca richiedono uno sforzo non rinunciabile della ricerca scientifica per trovare nuovi modelli di produzione energetica, a partire dai sistemi pubblici locali. Oggi siamo in campo insieme, atenei, istituzioni e stakeholder, con questo importante e significativo protocollo d’intesa anche per programmare la transizione di Torino ad un futuro energetico sicuro e pulito. Investiamo con fiducia nella ricerca e nella sua stretta relazione con le istituzioni, mai come oggi chiamate a scelte di lungo periodo, consapevoli che la conoscenza è il presupposto fondamentale per una corretta decisione pubblica".