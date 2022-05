La musica torna al Colosseo con la regina del rock: Gianna Nannini

Dopo vari rinvii dovuti alla pandemia è finalmente partito il tour di Gianna Nannini nei teatri italiani. E il destino ha voluto che il Colosseo di Torino le aprisse le porte proprio in concomitanza con l'Eurovision. Le date? Domenica 8 e lunedì 9 maggio.

Ma se c'è nel mondo della musica una che può affrontare senza paura una concorrenza così tosta è proprio la rocker senese: per l'amore del suo pubblico di affezionati che la segue sempre, per l'attesa che si è creata dopo i molti e soprattutto per la qualità dei brani in scaletta, cioè le migliori hits che hanno fatto della Nannini un'icona assoluta della musica italiana.

In questo tour, chiamato appunto "In teatro", la Nannini è accompagnata da un gruppo di musicisti che lei stessa ha ribattezzato "Laband": Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle chitarre, Christian Riganò alle tastiere, Steve Barney alla batteria e Milton McDonald alle chitarre.

Protagonisti del concerto i brani più recenti come "La differenza", che dà il titolo all’ultimo album di inediti, ma soprattutto un vero e proprio greatest hits con brani indimenticabili come "Profumo", Fotoromanza", "Sei nell’anima" a "Bello e impossibile", passando per "Amandoti" e "Latin lover".

Info: TEATRO COLOSSEO, via Madama Cristina 71, domenica 8 e lunedì 9 maggio, ore 21, sito web www.teatrocolosseo.it