Come aprire un’azienda nel 2022: guida completa

Aprire un’azienda e mettersi in proprio è il sogno di molti italiani. Non è un caso, infatti, che l'Italia sia il paese europeo con più imprenditori. Ciò si deve al fatto che fare impresa fa parte della tradizione del nostro paese, che vanta ormai circa 6 milioni di imprese presenti sul territorio.

Ma cosa serve per avviare una propria attività? In questo articolo verranno fornite alcune informazioni utili a chi è interessato a compiere questo importante passo.

L'idea di business

Il più delle volte l'iter burocratico da dover seguire può essere davvero lungo ed estenuante. Ci sono diversi passaggi da compiere, che possono variare in base al tipo di attività, richiedendo dati e procedure diverse.

Prima, però, di iniziare questo iter, è necessario che siano chiari alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto, si deve avere un’idea di business validata: bisogna capire su quale prodotto o servizio si vuole lavorare. In secondo luogo, occorre redigere un business plan che contenga tutte le informazioni chiave dell’azienda, dal Financial Plan al business model passando anche per l’analisi della concorrenza.

Per coloro che vogliono aprire un’azienda, infatti, è molto importante conoscere il mercato di riferimento e comprendere quali sono i competitor e come si muovono, al fine di inserirsi al meglio nel settore in cui si intende operare. A tal proposito, per svolgere questa operazione preliminare, esistono alcuni portali online come quello di iCribis, per fornire un esempio pratico, che offrono agli imprenditori l’accesso ai report aziendali, oltre a una vasta gamma di servizi che forniscono un importante contributo alle imprese in fase di avviamento.

Inoltre, bisogna definire una strategia di acquisizione dei clienti, identificando il target al quale rivolgersi e il linguaggio e i canali più adatti attraverso cui veicolare il proprio messaggio. Infine, è necessario scegliere quale forma giuridica avrà la propria azienda, ovvero se aprire una SNC (Società in Nome Collettivo), una SRL (Società a Responsabilità Limitata), una SPA (Società per Azioni), una SAS (Società in Accomandita Semplice) o una cooperativa.

Requisiti e costi per l'apertura di un'azienda

Esistono dei requisiti burocratici necessari per avviare la propria attività, essi comprendono:

• L'apertura della partita IVA

• L'apertura della posizione INPS e INAIL

• La segnalazione dell'avvio dell'attività al comune di residenza

• L'iscrizione al Registro delle Imprese recandosi alla Camera di Commercio della propria provincia

• Il pieno rispetto degli adempimenti burocratici imposti alla propria specifica attività.

Per quanto riguarda i costi da sostenere per poter avviare la propria attività, si può affermare che la stima varia notevolmente in base alle infrastrutture necessarie e alle idee sviluppate riguardo il proprio progetto.

In linea generale, le spese totali si avvicinano alle decine di migliaia di euro sempre, sia se è necessario acquistare un immobile che nel caso in cui si voglia ideare un prodotto in piena regola e di alta qualità. Dunque, se si ha in mente di mettersi in proprio e di avviare una propria attività, molto importante è avere a disposizione un budget tale da poter portare a termine il proprio progetto.