Sauna finlandese: come averla a disposizione nella propria casa

La sauna finlandese, come sappiamo, è un trattamento benessere del tutto naturale, che consiste nel permanere per un certo tempo, in genere qualche decina di minuti, in un ambiente dove il microclima è costituito da una temperatura molto elevata e dalla quasi assenza di umidità.

Sottoporsi regolarmente alla sauna comporta una serie di effetti benefici a tutto l’organismo, oltre ad un’azione rilassante, energizzante e riequilibrante, non solo a livello fisico ma anche psicologico.

Avere a disposizione la sauna all’interno della propria casa è da considerarsi un vero vantaggio, poiché consente, in qualsiasi momento della giornata, di concedersi un momento piacevole e rigenerante. La possibilità di rilassarsi nella sauna finlandese senza uscire di casa permette di mantenersi in forma con un sistema semplice e naturale, proprio come avviene in un centro benessere o in una Spa.

Come funziona la sauna finlandese

In pratica, la sauna è una stanza di piccole dimensioni, interamente rivestita in legno, al cui interno si trova, secondo la tradizione, una stufa accesa, che genera un calore elevato e molto secco. La temperatura all’interno di una sauna si aggira anche intorno ai 90° C, con una percentuale di umidità inferiore al 10%.

La presenza di un secchio di acqua e di alcune pietre permette agli utenti della sauna di generare una temporanea evaporazione, versando l’acqua sulle pietre roventi, il microclima rimane comunque molto caldo, provocando una traspirazione abbondante e una conseguente eliminazione delle tossine.

Forse non tutti sanno che la sauna può essere facilmente allestita anche nella propria casa, basta avere a disposizione uno spazio utile al montaggio di una cabina prefabbricata e già pronta per l’uso.

Le saune prefabbricate sono disponibili in un facile kit di montaggio, che comprende già la presenza dell’impianto di illuminazione e l’elemento riscaldante, di solito un sistema a raggi infrarossi.

La cabina sauna, una volta montata, in base alle dimensioni può ospitare da due a sei persone: un’ottima occasione per rilassarsi e divertirsi con i famigliari o gli amici.

Dove installare la sauna finlandese

Secondo le disponibilità, la sauna finlandese può essere installata facilmente sia in interno che in esterno, è sufficiente avere disponibile uno spazio di dimensioni utili a contenere la cabina.

In interno, la cabina sauna può essere sistemata accanto al bagno, o all’interno di esso se questo fosse sufficientemente ampio, magari in prossimità del box doccia.

In esterno, una buona idea è quella di creare una soluzione che includa sia la sauna che la doccia o la vasca idromassaggio, realizzando una sorta di minispa personale, accogliente e rigenerante.

Per chi dovesse pensare che la sauna domestica sia particolarmente costosa, non è per niente così: le cabine sauna prefabbricate sono disponibili con un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo e sono realizzate con materiali di ottima qualità, complete di sistema illuminante, stufa elettrica, porta di ingresso con vetro termico, timer per regolare il tempo di permanenza e tutti gli accessori utili per un’esperienza piacevole, coinvolgente e soprattutto benefica per la salute.