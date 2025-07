Via Cigna, al via l'atteso rifacimento dei marciapiedi di Aurora

Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione ordinaria su via Cigna, zona borgo Aurora, con il rifacimento dei marciapiedi in alcuni punti critici. A darne notizia è Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, che ha voluto sottolineare l’importanza di questi interventi per la qualità della vita quotidiana dei cittadini.

“Segnaliamo l’intervento di manutenzione ordinaria con il rifacimento dei marciapiedi in alcuni tratti di via Cigna - ha scritto Deri -. Si tratta di interventi puntuali ma fondamentali per migliorare la sicurezza e la fruibilità dei nostri spazi pubblici, in particolare per le persone anziane, i genitori con passeggini e le persone con disabilità”.