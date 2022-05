“Conversando di legalità”, il 13 maggio a Volpiano ospite l'ex presidente della Camera Luciano Violante

Venerdì 13 maggio, alle ore 21 nella sala polivalente di Volpiano, in via Trieste 1, si svolge l’incontro «Conversando di legalità»; intervengono Luciano Violante, già presidente della Camera dei deputati e autore del libro «Colpire per primi. La lotta alla mafia spiegata ai giovani» (edizioni Solferino).

Annunciata anche la presenza di Davide Mattiello, consulente della commissione parlamentare Antimafia, oltre a quella di Roberto Montà, presidente nazionale di Avviso Pubblico (rete di enti pubblici che promuovono la cultura della legalità): modera la giornalista Nadia Bergamini.

Necessario prenotarsi al numero 011.9882344 oppure via posta elettronica all’indirizzo biblioteca@comune.volpiano.to.it.