Da Amici a Torino, Emma Muscat apre a Venaria la sfilata di Eurovision Song Contest [VIDEO e FOTO]

È Emma Muscat, che rappresenta Malta, ad aprire la sfilata delle 40 delegazioni sul "Turquoise Carpet" di Venaria Reale per la cerimonia di apertura della 66esima edizione degli Eurovision Song Contest. Nota in Italia per aver partecipato alla 17° di Amici di Maria De Filippi, sul tappeto inaugurale si è presentata con un abito bianco tempestato di punti luce, così come i sandali che sono allacciati alla caviglia con nastri azzurri.