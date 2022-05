Patrizia Sandretto torinese dell'anno: "E' un riconoscimento alla cultura"

Nella mattina di oggi, domenica 8 maggio, la Camera di commercio di Torino ha consegnato a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell'omonima Fondazione, il 45esimo Premio 'Torinese dell'Anno'.

"Un riconoscimento alla cultura e all'arte contemporanea", ha dichiarato la collezionista e mecenate che ha creato l'omonima fondazione, la sede principale sotto la Mole, oltre che a Guarene (Cuneo) e Madrid. La consegna del premio per mano del presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina, alla presenza delle autorità e della Giunta camerale.

Presidente del Comitato delle Fondazioni Italiane Arte Contemporanea, nonché membro dell'International Council del Museum of Modern Art di New York, dell'International Council della Tate Gallery di Londra, del Council of the Advisory dell'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Lione, Patrizia Sandretto ha dedicato il premio al papà Dino, morto di recente. "Torino sta vivendo un momento splendido, nel quale tante cose stanno accadendo e ci sono tante energie. Auspico che questa sia la via che continueremo a seguire".

Durante la cerimonia è stato inoltre consegnato il Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico a 163 persone tra lavoratori ancora in servizio, pensionati, imprenditori, imprenditori eredi del fondatore dell'azienda e lavoratori dipendenti poi imprenditori. Spazio anche per i più giovani, con il riconoscimento a 255 Diplomati eccellenti tra gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali della provincia di Torino, diplomati con i punteggi di 100 o 100 e lode, nell'anno scolastico 2020/2021.