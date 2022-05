Protesta per l'ambiente a Venaria: gli Extinction Rebellion irrompono sul Turquoise Carpet [VIDEO]

Protesta per l'ambiente alla sfilata di Eurovision Song Contest a Venaria Reale. Un paio di attivisti di Extinction Rebellion hanno cercato di arrivare fino al Turquoise Carpet , dove in quel momento stavano sfilando i cantanti. A farsi portavoce delle loro istanza Delfina , psicologa 27enne di Bruxelles che vive a Torino.

"Cantanti parlate di emergenza climatica"

"Vogliamo sensibilizzare - ha detto - gli artisti e le persone sull'emergenza climatica: i politici non fanno abbastanza. Io sono qua per chiedere ai cantanti di parlare del problema e dire dobbiamo agire, organizzarci in modo non violento per fare pressione sui governi. È necessario cambiare e non possiamo continuare ad andare avanti così".