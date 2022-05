Un grosso airone vola sui muri di Nichelino: Cenerino ultima novità del progetto Ligts Up

Alle porte di Torino la street art ormai è di casa. Merito del progetto Nichelino Ligts Up, che vede tanti giovani della città, ma anche artisti emergenti cimentarsi nel dare nuova vita e abbellire muri e pareti degli edifici, portando avanti un progetto di riqualificazione urbana.

Il volto di Rejoice domina piazza Camandona

Il massimo è stato raggiunto nelle settimane scorse con l'enorme murales, inno all'inclusività, che campeggia in piazza Camandona, con il volto di Rejoice, bambina originaria dell'Africa, opera di Giulio Rosk (l'artista che aveva dedicato una gigantografia a Falcone e Borsellino a Palermo). Da qualche giorno a Nichelino c'è però anche un grosso airone che vola sui muri della città: si tratta di Cenerino, che domina su un palazzo tra via Boccardo e via XXV Aprile.

L'airone Cenerino campeggia su via Boccardo