Oltre 3mila le multe comminate nell'area pedonale di Borgo Dora

Sono 3532, in totale, le multe comminate nell'area pedonale di Borgo Dora dall'inizio della sperimentazione, voluta dall'ex assessora alla viabilità Maria Lapietra e risalente all'agosto 2020.

I dati della polizia municipale

In particolare, i dati forniti dalla Polizia municipale di Torino riferiscono di 1535 sanzioni in orario diurno e 439 in orario serale-notturno per divieto di sosta o di accesso: “Il comando – dichiara l'assessora Gianna Pentenero – conferma la di controlli regolari sia diurni che notturni, con le forze disponibili, in entrambe le aree pedonali del quartiere. Non sono disponibili informazioni, invece, per sapere se i veicoli sanzionati appartengano ai residenti o ai semplici frequentatori dell'area”.

Liardo (FdI): “I vigili di sera non si fanno vedere”

Secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, autore di un'interpellanza sul tema, lo sbilanciamento tra i numeri ha un altro senso: “A quanto pare – commenta – i vigili, nonostante la situazione insostenibile e il parcheggio selvaggio, durante la sera non si fanno vedere anche perché conosciamo le possibili reazioni. I residenti, invece, sono costretti a parcheggiare a distanza per non essere folgorati”.