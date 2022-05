Via Cigna, i cani disturbano i pusher: bocconi avvelenati e minacce per far continuare lo spaccio

Pusher contro proprietari di cani. Anche di domenica. Non conosce sosta o giorni feriali l'attività illecita degli spacciatori sempre attivi nel Parco Sempione, in via Cigna e presso l'ex Gondrand.



Sempre attivi, sempre alla ricerca di clienti a cui vendere una dose. La denuncia arriva da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6, che immortala i pusher al "lavoro" anche alle 10 del mattino, nell'area cani: "Guardate solo che schifo che c'è stamattina in questo parco, dove dovrebbero transitare i padroni con i loro amici a quattro zampe: purtroppo sono costretti a portare via i loro cani visto che queste bestie continuano a seminare preservativi, spaccare bottiglie di birra e a sua volta lasciare i cocci dentro la fontana e lungo il parco".



Atti di vandalismo non casuali, secondo la capogruppo di Fdi: "Gli spacciatori vogliono farla pagare ai proprietari dei cani, visto che costantemente allertano il 113 per questa vergognosa situazione". Oltre a minacce dirette e chiare, nelle scorse settimane erano stati abbandonati anche bocconi avvelenati all'interno dell'area cani. Come a voler precisare che il territorio è loro, dei pusher.



"Come capogruppo di Fratelli d'Italia trovo vergognoso nel rispetto della legge che si possa permettere una cosa del genere. Continuerò ogni giorno a documentare tutto ciò che avviene all'interno di questo parco affinché coloro che dovrebbero garantire la sicurezza dovuta a tutti i cittadini di questo territorio", conclude Marino.