Superbonus 110% che passione, dopo i timori arriva la proroga (per le villette) fino al 30 settembre: "Una boccata d'ossigeno"

La proroga, dopo i timori legati alle parole di Mario Draghi. Il Superbonus 110% "allunga" i suoi tempi fino al 30 settembre, almeno per quanto riguarda le villette unifamiliari. Un guadagno di 3 mesi che per il settore dell'edilizia (ma anche per i privati coinvolti) rappresenta una vera boccata d'ossigeno. Anche in considerazione di uno strumento normativo che, in Piemonte, sta funzionando molto bene grazie a quasi 5 pratiche ogni 1000 famiglie.

La novità voluta dal Governo consentirà dunque 90 giorni in più per raggiungere il 30% dei lavori eseguiti nelle unifamiliari. Lo dice il nuovo Decreto Aiuti da 14 miliardi (quello pensato anche per contrastare il caro bollette e non solo).



“Apprezziamo la boccata d’ossigeno per le nostre imprese edili - commenta Chiara Ferraris, referente edilizia di Confartigianato Torino -, ma le modifiche ottenute sono il minimo sindacale e soprattutto mancano i correttivi attesi in materia di trasferimenti dei bonus fiscali: 4° cessione del credito per le banche e suo frazionamento”.

Ritardi? Mancano le materie prime

“Materie prime costose e introvabili, carenza di manodopera - aggiunge Ferraris - stanno rendendo in molti casi difficile rispettare l’obbligo di raggiungere almeno il 30% dei lavori messi in preventivo alla data del 30 giugno 2022, limite che riguarda solo le villette. A fine marzo (osservatorio SmartLand), le asseverazioni per edifici unifamiliari hanno raggiunto il numero di 6.357. Sono 719 i milioni di euro di investimenti per questa tipologia di cantieri (un investimento medio di 113.241 euro)”.

Nuove regole sulla cessione del credito