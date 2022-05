Carignano, un successo la mostra dedicata a Resistenza e Costituzione "Il vento della Libertà"

Si è conclusa con successo mercoledì 4 maggio la mostra Il vento della libertà. Dalla Resistenza alla Costituzione organizzata dall’ANPI e dal Comune di Carignano in collaborazione con quattordici associazioni del territorio (Azione Cattolica, CGIL-SPI, Pro Loco, Tra Me, Legambiente Il Platano, Oltre, Comitato Manifestazioni, Progetto Cultura e Turismo, Nuova Armonia, Sintra, Pro San Remigio, Corale Carignanese, Ass. Carabinieri, Museum Instrumentum Calculi) all’interno delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.