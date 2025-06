Musica sotto le stelle: tre concerti per Lingotto Musica Off a Palazzo Biandrate

Tre concerti per Lingotto Musica Off a Palazzo Biandrate

Tre appuntamenti sotto le stelle nel magnifico scenario del Cortile di Palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio per vivere la magia dell’estate fra brani salottieri romantici, melodie barocche e gemme del repertorio fin de siècle.

Sono inseriti nella rassegna Un’estate al Museo promossa dal Museo Archivio Reale Mutua i concerti che, dal 2 al 17 luglio per tre giovedì consecutivi (sempre alle 21), animano Lingotto Musica OFF, inedita iniziativa pensata per portare la musica colta fuori dagli spazi abituali del Lingotto.

Protagonisti giovani solisti e formazioni emergenti under 35 dal comprovato talento quali il pianista Federico Gad Crema, l’ensemble Instrumentum Vocale e il duo violino-pianoforte composto da Letizia Gullino e Luca Guido Troncarelli.



Per info: https://lingottomusica.it/