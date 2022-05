Le Circoscrizioni a corto di personale, il Pd “pesca” da lì risorse per i suoi uffici: è polemica

In attesa delle assunzioni determinati per la tanto annunciata riorganizzazione del personale, le Circoscrizioni di Torino continuano a perdere pezzi. Sono sempre meno i dipendenti destinati alle decentrate e ad affermarlo sono i numeri: si è infatti passati dalle 444 risorse registrate il 1° novembre 2021, alle appena 416 del 1° maggio. Un calo che si riflette nei servizi, sempre più compromessi in periferia.

Maccanti attacca: “Personale dalle Circoscrizioni al Pd”

Una situazione che ha fatto storcere il naso alla capogruppo della Lega Elena Maccanti, che ha di fatto accusato il Pd di “pescare” dagli enti decentrati, nonostante la grave difficoltà in cui versano, per formare gli staff di partito. Una critica motivata dal trasferimento di due dipendenti della Circoscrizione 3, dirottate nella segreteria della vice presidente del Consiglio comunale Ludovica Cioria e di una dipendente che dalla Circoscrizione Uno si è ritrovata nella segreteria del partito.

“La cronica carenza di personale è evidente, abbiamo trovato fortemente inopportuno che a fronte di questa situazione, a inizio legislatura venissero trasferiti in capo a organi importanti proprio quel personale proveniente dalle Circoscrizioni, senza nemmeno chiedere ai dirigenti” ha affermato Maccanti.

Favaro: “Trasferimenti non hanno inciso”

Una ricostruzione non condivisa dalla vice sindaca di Torino Michela Favaro: “I trasferimenti non hanno inciso sul nuovo dimensionamento e fino alle prossime assunzioni abbiamo inviato personale in somministrazione”. L’assessora con deleghe al Personale ha poi ricordato che in questi mesi alcuni dipendenti abbiano effettuato il percorso inverso: dal centro alle Circoscrizioni (quattro risorse). Insomma, la diminuzione fisiologica sarebbe dovuta esclusivamente ai dipendenti in quiescenza.

Cioria: “Procedura regolare”

Accuse rigettate al mittente anche dalla vice presidente del Consiglio comunale, Ludovica Cioria, che ha beneficiato delle due risorse passate dalla Circoscrizione 3 alla sua segreteria: “La procedura è stata totalmente regolare e, come tale, è stata validata dagli uffici competenti e dell’assessorato”.

“Spero che si possa quanto prima assumere nuovo personale per le Circoscrizioni, che sono un presidio territoriale essenziale in cui ho avuto l'onore di lavorare per 5 anni” ha concluso Cioria.