Eurovillage, caos al concerto dei Negrita. Il Comune: "Diremo fuori se ci sono ancora posti"

Dopo la confusione ieri sera al concerto dei Negrita all'Eurovillage del Valentino, dove alcuni fan hanno sfondato i cordoli invadendo il prato per il live, la Città ha deciso di introdurre alcune migliorie per rendere più funzionale l’accesso all’area. Una decisione presa a causa dell'elevata affluenza di pubblico.

In particolare, a partire da questa sera, verrà comunicata all’esterno, in corrispondenza dei varchi di accesso, l’effettiva disponibilità all'interno. Questo per evitare che le persone si accodino inutilmente all’ingresso, soprattutto quando è stato raggiunto il numero massimo di 17mila spettatori. La reale capienza sarà diffusa anche sul sito della Città di Torino - comune.torino.it/eurovision - e sui canali social della Città.

Previsti poi più presidi da parte della Polizia Municipale sul perimetro esterno dell'Eurovillage.